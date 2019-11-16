2019-11-16T13:21:01+03:00
Общество
КП Беларусь

В детском саду в Гродно украли деньги родительского комитета

Их собирали на нужды группы
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Пропавшие деньги родительского комитета хранились в шкафчикеПропавшие деньги родительского комитета хранились в шкафчикеФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Мамы и папы малышей одного из детских садов Гродно насобирали 300 рублей. Эти деньги откладывались на нужды группы и хранились в шкафчике. Родители доверяли друг другу, поэтому никто не ожидал, что эту сумму может кто-то украсть.

Сейчас милиция устанавливает личность похитителя средств. И обращает внимание, что не стоит беспечно относится к сохранности денег, - передает belta.by

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