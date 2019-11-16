В Пскове нашли печать полоцкого епископа Дионисия, жившего в XII веке

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Уникальная находка российских археологов: в Пскове нашли печать полоцкого епископа Дионисия. Археологические работы ведутся на улице Волкова.

-Мы вышли на уровень культурных отложений XII века, о чем говорят находки керамики того времени и вислая свинцовая печать полоцкого епископа Дионисия, - сообщает Археологический центр Псковской области на своей странице в инстаграме.

Уникальность находки в том, что печать Дионисия несколько крупнее, чем другие печати того времени. Как правило, их диаметр достигал 20 мм. Размер печати Дионисия – 27-28 мм. Подобных артефактов по состоянию на 1970 год было найдено всего два. На печати Дионисия с одной стороны – изображение Богоматери, с другой – надпись «печать Дионисия, епископа Полоцка».

О епископе Дионисии известно немного. Он жил во второй половине XII века, между 1156 и 1167 годами возглавлял Полоцкую кафедру. По одной из версий, Дионисий до принятия епископского сана был монахом Киево-Печерского монастыря, по другой – в Полоцкое княжество он приехал из Византии. Дионисий умер в 1184 году, место его захоронения неизвестно. Русской православной церковью канонизирован в лике святителя.