Авиакомпания МАУ прекратила летать в Беларусь

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В субботу, 16 ноября, в 8 утра из Минска в Киев вылетел Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). С этого момента МАУ прекращает полеты в Минск - минимум на год. Причина - оптимизация расходов авиакомпании. Попросту говоря, полеты в Минск в украинской авиакомпании сочли невыгодными.

Таким образом, из Минска в Киев и обратно с 16 ноября можно будет долететь только самолетами «Белавиа». Цена перелета - от 164 рублей (около 80 долларов) в экономклассе. В сутки национальный авиаперевозчик выполняет пять рейсов в Киев (столько же раз летала МАУ), время перелета - один час.