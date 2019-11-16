Мужчина отсидел за убийство, вышел и зарубил родную бабушку

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В местах лишения свободы мужчина отсидел 12 лет. В начале августа он приехал в деревню в Волковысском районе - там жила родная бабушка. Она поддерживала и отправляла деньги внуку на протяжении срока, вот и после тюрьмы он решил навестить родственницу и пожить у нее.

Со слов мужчины, в тот роковой день он был с похмелья. Он попросил у бабули выпить, а пенсионерка ответила ему категоричным отказом. После этого внучок схватился за то, что попалось под руку, - за нож и топор.

Труп 81-летней женщины обнаружили вечером 7 августа. На ее теле были многочисленные повреждения. Убийцу же обнаружили на окраине одной из соседних деревень. В момент задержания он был пьян, а при себе имел имущество, принадлежащее умершей бабушке.

УСК по Гродненской области предъявил мужчине обвинение по п.п. 2, 6, 12, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) и ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает belta.by.