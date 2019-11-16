Комбо: бесправник пил пиво за рулем чужой машины и вылетел в кювет

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В один далеко не прекрасный день житель Щучинского района поссорился с женой. Он сел в автомобиль друга, который одолжил несколькими днями ранее, и решил покататься. По пути заехал в магазин - взял пивка в дорогу. Распивать хмельной напиток водитель решил прямо за рулем - неудивительно, что в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

Когда пиво ударило в голову, мужчина двигался по дороге Гродно - Радунь. На участке между поселком Острино и агрогородком Новый Двор автомобиль съехал в кювет. О странном происшествии сообщили правоохранителям.

Когда сотрудники ГАИ прибыли на место, водитель уже выехал из кювета. Но его все равно задержали для проверки. Выяснилось, что нарушитель ПДД уже лишен прав, а содержание алкоголя в его крови превысило 1,8 промилле, передает belta.by.