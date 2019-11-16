Гайдукевич: Несанкционированное мероприятие с участием молодежи может закончиться плачевно

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Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Гайдукевич выказал свое мнение по поводу призывов к несанкционированным молодежным акциям.

- Зачем раскачивать спокойную страну и через социальные сети, мессенджеры созывать людей? Когда проводятся мероприятия, не зная, зачем и для чего привлекается молодежь, все это заканчивается плачевно и для тех, кто это организовывает, и для тех, кто там участвует, потому что может быть все что угодно. И мы это знаем по опыту других стран, - цитирует Гайдукевича belta.by.

Сенатор считает, что подобные мероприятия должны проводиться исключительно с официального разрешения властей.

- Мало ли, кто чем недоволен? Но есть же, в конце концов, граждане, которые, может быть, не хотят, чтобы в центре города были такие несанкционированные мероприятия и получилось что-нибудь несуразное. Если кто-то хочет в открытую поговорить - надо это делать, но не так и не через социальные сети созывать молодежь, - заявил он.

По мнению Сергея Гайдукевича, большинство молодых людей даже не понимают, зачем и куда их приглашают:

- Разные люди есть. Есть те, кто искренне хочет прийти и что-то сказать, а другие хотят воспользоваться этой ситуацией и сделать какую-нибудь бучу. Это же молодежь. Тем более если не многие даже понимают, для чего происходит это все. А кто-то, может, кинет клич: нас обманывают, все происходит вот так, а давайте пойдем туда. Еще раз повторяю: все надо делать официально с разрешения властей, как это происходит в любой стране мира. Я даже пугать никого не хочу. И так все люди понимают, что если мероприятие собирается несанкционированно, и туда все подряд идут, и никто за это не отвечает - чем все это может закончиться.