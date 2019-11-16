2019-11-16T16:23:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Глуске авто упало с обрыва в реку. Есть погибшие

Одна из пассажирок сумела выбраться из машины и вызвать спасателей
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: СКФото: СК
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Утром 16 ноября житель городского поселка Глуск ехал по проселочной дороге рядом с рекой Птич. Помимо него в автомобиле Skoda находились две пассажирки. На участке, где дорога закругляется, мужчина не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась с обрыва в реку.

Одна из пассажирок сумела выбраться на берег, добежать до ближайшего дома и вызвать экстренные службы. Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту ДТП и извлекли автомобиль из реки. Но к тому моменту 38-летний водитель и 48-летняя женщина были мертвы. Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными.

Фото: СК

Фото: СК

Следственно-оперативная группа продолжает работу по осмотру места происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертных исследований, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ, - сообщается в Телеграм-канале Следственного комитета.

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