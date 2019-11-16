КП Беларусь
Белорус сделал ставку через платежный терминал, а когда проиграл, решил забрать свои деньги
За способ, к которому он прибегнул, возбудили уголовное дело
Фото: МВД РБ
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Трагедия одной судьбы произошла в Гомеле. 37-летний житель областного центра сделал ставку через платежный терминал. Деньги он проиграл, а потом решил, что его такой исход не устраивает. Под покровом ночи мужчина вернулся к купюроприемнику и взломал устройство.
Фото: МВД РБ
Директор организации, в пользовании которой находится платежный терминал, сообщил о краже правоохранителям. Милиция задержала нарушителя, а следователи возбудили по данному факту уголовное дело, - сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Кстати, это уже не первый раз, когда терминалу досталось: аналогичной случай произошел в начале 2018 года. В прошлый раз подозреваемым тоже не удалось уйти от ответственности.