Белорус сделал ставку через платежный терминал, а когда проиграл, решил забрать свои деньги

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Трагедия одной судьбы произошла в Гомеле. 37-летний житель областного центра сделал ставку через платежный терминал. Деньги он проиграл, а потом решил, что его такой исход не устраивает. Под покровом ночи мужчина вернулся к купюроприемнику и взломал устройство.

Фото: МВД РБ

Директор организации, в пользовании которой находится платежный терминал, сообщил о краже правоохранителям. Милиция задержала нарушителя, а следователи возбудили по данному факту уголовное дело, - сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Кстати, это уже не первый раз, когда терминалу досталось: аналогичной случай произошел в начале 2018 года. В прошлый раз подозреваемым тоже не удалось уйти от ответственности.