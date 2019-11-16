Могилевчанин подшофе угрожал женщине ножом и требовал деньги

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Инцидент произошел вечером 13 ноября. 61-летняя женщина сидела на скамейке, когда к ней подошел нетрезвый молодой человек. Он стал требовать у нее деньги, а для демонстрации серьезности своих намерений держал вблизи потерпевшей нож.

Но женщина не испугалась. Более того – она действовала, как в лучших голливудских блокбастерах. Она заговорила мужчину и, отвлекая его беседой, постепенно вышла на оживленную улицу. А там отошла на безопасное расстояние и сообщила о произошедшем в милицию.

Прибывшие оперативники задержали подозреваемого. Следственно-оперативная группа осмотрела места происшествия, а в ходе обыска подозреваемого изъла орудие преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный повторно) Уголовного кодекса. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление и кражу. Если вы стали очевидцами действий мужчины, сообщите об этом в УСК по Могилевской области по телефону: (80222) 23-05-00 или (80222)29-80-81, - сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.