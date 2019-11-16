Видеофакт. В Бресте в ДТП попали сразу 5 авто: есть пострадавший
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в городе над Бугом в субботу, 16 ноября. О ЧП оперативно проинформировала пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте
На брестской улице Волгоградской утром, около 10.30 часов, столкнулись сразу пять транспортных средств, среди которых есть и грузовик.
– Предварительно авария случилась по вине автоледи за рулем легковой «Мазды», женщина не справилась с управлением и врезалась в попутные «Ситроен», «Ниссан Примеру» и «Хонду», которые остановились перед перекрестком во второй полосе на запрещающий красный свет, – пояснили в пресс-службе.
Сила удара в «цепочку» авто была такой, что «Мазду» отбросило в сторону – в правую попутную полосу проезжей части, где на пути оказался грузовой «МАЗ».
– В результате аварии серьезные травмы получил мужчина за рулем «Ситроена», его на карете скорой помощи доставили в больницу, – уточнили в МВД.
По факту аварии проводится проверка.
В Бресте столкнулись пять автомобилей.Подробности - в телеграм-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/653
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»