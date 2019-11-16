В Витебске, чтобы спасти хозяина загоревшейся в пятиэтажке квартиры, спасателям пришлось распиливать дверь

К счастью, мужчина был еще жив

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ЧП произошло в областном центре в минувшую пятницу, 15 ноября, проинформировала пресс-служба УМЧС по Витебской области.

Звонок в дежурную службу МЧС поступил от очевидцев около 20.05 часов. Соседи сообщили, что в пятиэтажном многоквартирном доме на проспекте Победы горит одна из квартир, наблюдается сильное задымление на четвертом этаже.

– Прибывшие по вызову спасатели увидели валившие из окна квартиры клубы дыма. Возгорание произошло на четвертом этаже и предполагалось, что дома может находиться 41-летний хозяин квартиры, – пояснили в пресс-службе.

Однако дверь в квартиру была закрыта и витебчанин не открывал на стук. Для того, чтобы проникнуть в квартиру спасателям с помощью специнструмента пришлось вскрыть металлическую дверь.

– Когда пожарные смогли войти внутрь жилища, в одной из комнат был обнаружен потерпевший. Мужчину на улицу вывели в маске спасаемого. Ему понадобилась помощь медиков, которые предварительно диагностировали у него отравление продуктами горения и доставили в больницу для госпитализации, – уточнили в пресс-службе.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Огонь повредил имущество в доме, закоптил стены и потолок. Проводится проверка, среди приоритетных версий – неосторожность при курении.