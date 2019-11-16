Двое минчан избили молотком директора, который не выплатил им зарплату

Один из нападавших бил своего директора молотком по коленным чашечкам. Фото: pixabay.com.

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На днях к медикам обратился 38-летний минчанин, директор одной из фирм, у мужчины били повреждены ноги, молотком. И врачи сообщили об этом в милицию.

Как проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, в ходе расследования выяснилось, что на пострадавшего напали двое мужчин, его работников. Фигуранты подкараулили руководителя на автостоянке. Один остался на улице «на стреме», а второй проследовал за директором и сел к нему в авто.

– В машине началось бурное выяснение «отношений», злоумышленник требовал, чтобы директор выплатил зарплату, которую задолжал. Но достигнуть разумного итога в разговоре не удалось и 38-летний работник принялся за молоток. Фигурант несколько раз ударил потерпевшего молотком по коленным чашечка, затем забрал наличность – 350 рублей и ушел с подельником, – пояснили в пресс-службе.

Обоих злоумышленников задержали по горячим следам, они сознались в преступлении, в неприязненных отношениях к директору. Дело передано на правовую проверку.