17-летний парень украл из родительского сейфа деньги и одарил дорогими подарками друзей и знакомых

"Робин Гуду" грозит не только выговор от «предков», но и тюремный срок!

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В милицию в начале ноября обратились два жителя Жлобинского района, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома. Сообщалось, что из домашнего сейфа пропала крупная сумма денег: белорусские рубли, доллары, евро…

Так как следов взлома обнаружено не было, то под подозрение попали все проживающие в этом доме.

– Выяснилось, что вместе с потерпевшими в частном жилище проживает 17-летний сын одного из заявителей. Интересным сыщиком показалось то, что с сентября 2019 года молодой человек активно одаривал дорогостоящими подарками друзей и знакомых. Девушкам дарил смартфоны, парням: планшеты, велосипеды и даже скутеры. Щедрого дарителя заметили на местном рынке, где молодой человек вызвал подозрение регулярной тратой крупных сумм, – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что парень нигде не подрабатывал, то есть другого истчоника «дохода», кроме как средств родичей, у него не было. Чтобы получить доступ к домашнему сейфу «благотворитель» просто подобрал ключ.

– Часть украденных денег он оставил себе, остальное потратил на друзей, – уточнил Александр Марсов, начотдела угрозыска РОВД Жлобина.

Против «жлобинского Робин Гуда» возбуждено уголовное дело, максимально ему грозит до 7 лет тюрьмы. Часть украденных денег изъята. Меру пресечения против фигуранта дела не применяли.