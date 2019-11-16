Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

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О том, что президента Республики Сербии Александра Вучича госпитализировали, СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.

Из официального пресс-релиза стало известно, что в пятницу, 15 ноября, во второй половине дня Александра Вучича доставили в Военно-медицинскую академию Белграда. Как уточнили в генсекретариате президента Сербии причина - кардиоваскулярные проблемы.

К концу следующего после госпитализации дня, 16 ноября, на сайте президента не появилось новой информации о состоянии здоровья Вучича и улучшении его проблем с сердцем. Для успокоения общественности в эфире местного телеканала TV Pink выступил Александр Вулин, сербский министр обороны. Вулин, в свою очередь, заверил, что «с президентом все будет хорошо».

– Президент Вучич слишком много работает для блага Сербии, не бережет себя, не слушая советы врачей. Уверен, что господин президент скоро выйдет на работу, наверняка, сделает это раньше, чем ему разрешат врачи, – прокомментировал министр обороны Сербии.

По последней информации 18 ноября Вучич уже вернется с «больничного» на президентский пост, сообщила ТАСС.