В Горецком районе при встречном разъезде фура задела машину дорожных рабочих: есть пострадавший

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В дорожно-транспортное происшествие на территории Горецкого района в минувшую пятницу,15 ноября, попал автомобиль дорожных рабочих. Об этом сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла днем, примерно в 13.00 часов на автотрассе направлением Горки – Каменка – Ленино. ДТП случилось по вине водителя седельного тягача «МАЗ» в пределах тринадцатого километра автодороги.

– В полуприцепе тягача «МАЗа» водитель, 60-летний житель Дрибина, перевозил на платформе бульдозер. При совершении встречного разъезда произошло столкновение по касательной: ковш бульдозера зацепил «ГАЗ» дорожников, находившийся на полосе движения, – пояснили в пресс-службе.

Дорожные рабочие в этот момент занимались уплотнение и выравниванием обочины, а в машине находился их водитель, 52-летний житель Горок. В ДТП мужчина получил травмы головы и был госпитализирован.

– Место, где рабочие трудились в день аварии было обозначено соответствующими дорожными знаками. А кроме того, вся эта автодорога на данный момент находится на текущем ремонте, – уточнили в пресс-службе.

Предварительно сообщается, что ДТП произошло по вине водителя тягача, который проявив невнимательность, ошибся с выбором безопасного бокового интервала.

Проводится проверка.