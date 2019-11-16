В Польше задержали таможенников, которые организовали канал поставки контрабанды из Беларуси

В ОПГ – шесть человек, в том числе иностранцы

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По подозрению в организации поставок контрабандных товаров из Беларуси задержаны шесть человек, среди них - 4 действующих сотрудника таможенной и налоговой служб. Сообщила пресс-служба Подляского воеводства на официальном сайте.

Преступную деятельность злоумышленники «организовали» на белорусско-польской границе. «Канал» существовал на одном из дорожных погранпереходов. Уточняется, что в страну попадал большой поток подакцизных товаров, но с «марками» Беларуси и других стран, а не Польши.

– Правоохранители наблюдали за преступниками в течение несколько месяцев и собрали такой объем информации, что прокуратура предъявила подозреваемым сразу 26 обвинений, – добавили в пресс-службе.

Известно, что среди подозреваемых есть иностранные граждане, но являются ли они белорусами пока не разглашается. У подозреваемых в контрабанде изъята крупная сумма наличности – свыше 60 тысяч злотых.

Расследование продолжается.