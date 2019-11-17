2019-11-17T10:22:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Участки для голосования открыты: в Беларуси проходят парламентские выборы

17 ноября - день выборов депутатов в Палату представителей Национального собрания
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Беларуси 17 ноября - основной день выборов.В Беларуси 17 ноября - основной день выборов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Участки для голосования по всей стране открылись в 8.00 утра и продолжат работать до 20.00. В Беларуси 5785 избирательных участков, и еще 46 расположены за границей. Избирателям предстоит выбрать из 513 человек 110 депутатов. Они будут работать в Палате представителей ближайшие 4 года. Для того чтобы получить бюллетень, на участке по месту жительства нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. По статистике ЦИК, в нашей стране 6 880 605 избирателей.

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