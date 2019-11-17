2019-11-17T10:39:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Лидия Ермошина: «Мы не позволим, чтобы обижали наши участковые комиссии и наших избирателей»

Глава Центризбиркома Беларуси рассказала о реакции ЦИК на попытки мешать работе на участках для голосования
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лидия Ермошина готова жестко реагировать на провокации на избирательных участках.Лидия Ермошина готова жестко реагировать на провокации на избирательных участках.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, как ее ведомство будет реагировать на провокации в отношении избирательных комиссий.

- Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы обижали наши участковые комиссии и наших избирателей. На выборах самый главный человек - это избиратель, в моих глазах, конечно, избирательная комиссия - люди, которые работают на общество и на государство. Ну а потом кандидаты и все те, кто выступает на их стороне. Сразу могу сказать: мы не позволим, чтобы над избирательными комиссиями издевались, - заявила Ермошина.

По информации ЦИК, наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси будут более 1000 международных наблюдателей. Миссия СНГ представлена 475 специалистами, из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ аккредитовано 346 наблюдателей, из Парламентской ассамблеи и ОБСЕ - 83 человека.

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