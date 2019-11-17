Александр Лукашенко - членам избирательной комиссии: Вы - бойцы видимого фронта!

Президент проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент 17 ноября проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь

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Александр Лукашенко голосует на участке, который находится в Университете физкультуры на проспекте Победителей, 105.

Исполнить свой гражданский долг глава государства прибыл около 11 утра в сопровождении Натальи Кочановой, главы Администрации президента, и других чиновников.

На входе в университет его с цветами встретили молодые спортсменки, Арина Цицилина и Анна Швайба - призеры Гран-при Кубка мира по художественной гимнастике, чемпионки II Европейских игр.

Войдя на участок, Лукашенко горячо приветствовал наблюдателей. Всем пожал руки, обменялся репликами. Президент приехал голосовать явно в хорошем настроении.

Членам участковой избирательной комиссии - их здесь 12 человек - глава государства вручил цветы.

- Добрый день! Что, тяжеловато вам дается? Ну, молодцы! Вы - бойцы видимого фронта! Такая судьба у вас, - пошутил президент.

После этого он передал комиссии свой паспорт, поставил подпись в списке избирателей и получил бюллетень. В округе, где голосует президент, 6 кандидатов.

- За кого голосовать вы не рекомендуете? - улыбаясь, поинтересовался Александр Лукашенко у комиссии.

- Это ваш выбор, - дипломатично ответили ему.

На президентском участке установлены прозрачные урны для голосования - их здесь две. После голосования Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов.