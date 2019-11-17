Александр Лукашенко рассказал, будет ли выдвигаться на очередных президентских выборах: Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду

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Александр Лукашенко 17 ноября проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Республики Беларусь. После того как президент опустил свой бюллетень в урну, он ответил на вопросы журналистов.

- Конечно, я озабочен, как будут оценены мои дети, - так образно президент назвал парламент как одну из ветвей власти в Беларуси, законодательную. - Конечно, я переживаю за то, как воспримут наши выборы и на Западе, и на Усходзе. Но я по этому поводу париться не привык. Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам и Конституции.

Президент подчеркнул, что ему важно, как белорусское общество оценит выборы в Беларуси.

- Мы выборы проводим для своей страны, у себя, для своего народа и проводим так, как мы понимаем. Если обществу не нравится, как президент это проводит, они переизберут его через полгода - будьте уверены, я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, - говорит Александр Лукашенко.

Журналисты поинтересовались, будет ли действующий глава государства баллотироваться на выборах в 2025 году. Президент ответил, что не обидится, если его не поддержат.

– Я может до 2025 года не доживу. Не дай бог, – сказав это, президент перекрестился. –Хочется еще пожить. Дети малые - посмотреть, как у них дела. Я ответил на этот вопрос давно. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет.

Президент иронизировал по поводу слухов о его нездоровье.

– Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства - спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость государства и прочее... Вы сами должны прийти и сказать: «Слушай, президент, ты еще здоров...» Хотя вы меня похоронили две недели назад. Я с удивлением прочитал. Пробежал 15 километров на лыжероллерах - а меня уже похоронили, пресс-секретарь докладывает. Ну, ничего, говорю, мы возродимся.

Что касается президентских выборов-2020, президент сказал, что снимать кандидатуру не будет.

– Если вы меня не попросите, я никогда не сниму свою кандидатуру, чтобы вы меня потом не упрекнули, что я сбежал. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если я буду чувствовать, что вы категорически против... конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я пообещал: синими пальцами за кресло держаться не буду.