Александр Лукашенко - об интеграции с Россией: На хрена нам нужен такой союз?

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Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался интеграции Беларуси с Россией.

- Ни один документ мною не будет утвержден, если будет противоречить главным принципам нашего общества: это суверенитет и независимость нашего государства. Если не будут решены принципиально вопросы, никакие дорожные карты не будут подписаны.

Президент отметил, что Беларусь ежегодно теряет по 9 млрд долларов.

- То есть мы продаем в России меньше, чем они у нас. Эти деньги надо заработать на российском рынке. Но нас туда не пускают. Конечно, мы с Россией воевать не будем. Но каждый год мы что-то теряем. Извините, на хрена нужен такой союз. Об этом знает российский президент, мы с ним дружим, я ему могу похлеще сказать. Мы эти деньги покрываем на других рынках. Мы хотим равных условий - вот это будет союз. Может, до объединения государств дойдем. Но пока не парьтесь, я такой же патриот, как и вы.