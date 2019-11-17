Александр Лукашенко об отношениях с Россией и Западом: Если в России кто-то озабочен, что американцы нас захватили, - чепуха полная

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Александра Лукашенко спросили о том, с кем ему легче вести переговоры - с Россией или Западом.

- С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы говорим на одном языке, думаем одинаково. С россиянами мы друзья. Конечно, мы разные страны, у нас свои цели и задачи. Но поскольку у нас масса вопросов и не все из них решены, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка может быть только у братских народов.

Что касается США, то, по словам президента, американские чиновники от Беларуси ничего не требуют.

- Они всегда начинают со слов: мы не ставим перед вами вопрос: с кем вы - с нами или с Россией? Поэтому если в России кто-то озабочен, что американцы нас захватили и потащили в клешнях - чепуха полная.

Президент добавил, что не может позволить, чтобы Беларусь была отхожим двором «ни у Европы, ни у Востока».