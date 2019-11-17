КП Беларусь
Александр Лукашенко: Если Евросоюз не признает выборы, я буду расстроен их ангажированностью
Президент проголосовал на избирательном участке и ответил на вопросы журналистов
Президент высказался про признание выборов легитимными.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Один из вопросов, которые задали президенту, касался признания выборов легитимными за рубежом.
- Какой будет ваша реакция, если Евросоюз в очередной раз не признает результаты выборов?
- Это их право. Я буду весьма разочарован их ангажированностью. Я вам честно скажу: до этих выборов я знал, каким будет их решение. Сейчас не знаю, они его вырабатывают. Это уже прогресс, что они не приехали заранее с болванкой подготовленной: «Выборы плохие, мы не признаем». Они поняли, что Беларусь в центре Европы, никуда не денешься.
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