2019-11-17T13:55:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Президент про переманивание врачей в Польшу: Сожалею, но ничего поделать не могу

Александр Лукашенко на избирательном участке общается с журналистами
Ирина КОЗЛИКМайя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке.Лукашенко отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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У президента спросили, что он думает про глобализацию и перемещение наших граждан в другие страны.

- Да, мы не можем удержать человека. Хочется некоторых людей удержать здесь, чтобы они здесь пользу принесли... Но они считают нужным поработать где-то за пределами страны. Почему я должен мешать ему? Конечно, государство имеет рычаги. Но это неправильно, - рассуждает Александр Лукашенко. - Вообще, наука интернациональна. Ее нельзя творить в национальных рамках, ученые должны перемещаться. Пусть перемещаются.

Говоря об этом, президент вспомнил о последних новостях насчет особых условий для врачей из Беларуси и Украины, которые намерена создать Польша.

- Недавно озаботились: ах, поляки берут наших врачей, не спрашивая, есть ли образование, и так далее. А поляки сами возмутились, врачи польские, что врачей-иностранцев много приезжает. Мир такой сейчас. Мир глобальный, все перемещаются туда-сюда. Там, где будет удобнее, там люди и остановятся. Я сожалею часто об этом, но этому противостоять нельзя, силой не удержишь. Сожалею, но ничего поделать с этим не могу.

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