Александр Лукашенко о дате президентских выборов: Мне кажется, летом. Но только не весеннее обострение

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- Вы определились когда выборы-2020 будут - весной или в августе? - поинтересовались журналисты.

- Конец августа - крайний срок, - напомнил президент.

К слову, если выборы проводить ровно в крайний срок, очередное переизбрание президента может выпасть на 30 августа - его день рождения.

- Летом неудобно - все в отпусках.

- А что, зимой проведем? Давайте очухаемся от этих выборов. Тот, кто хочет проголосовать, отпуск позже проведет. Но мне кажется, летом эти выборы пройдут. Зимой? Ну глупо будет, если мы после этих выборов сразу назначим очередные выборы. И оппозиция нас начнет долбать. Обычно после выборов идет спад. Это всегда так. Оппозиция будет неготова к этим выборам. Скажет: «Лукашенко нас вывел из строя и проводит эти выборы для себя». Надо спад этот преодолеть. Может, к апрелю месяцу. Дальше пойдет подъем у оппозиции. Но только не весеннее обострение. Вы знаете, это тоже опасно.

Весной Беларусь будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, плюс 3 июля - День Независимости.

- Надо посеять все, чтоб было покушать. Если нового президента изберете, чтобы не было, как мне: на три дня муки оставалось в Минске, нечем было минчан кормить. В стране не было хлеба. Чтоб так не было, это мы сделаем по-хозяйски. А потом период до уборки. Я вот так думаю. Еще этим не занимался. Но вы не торопитесь. Спросите у Натальи Ивановны (Кочановой. - Ред.), когда она считает нужным занести выборы с учетом моего графика.

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Президент намерен участвовать в выборах-2020 (читать далее)