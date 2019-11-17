2019-11-17T13:56:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Может, власть и 150 депутатов поддержит, а не 110

Президент сказал, что будет поддерживать инициативных кандидатов
Полина СВЕТЛОВА
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Лукашенко про парламентские выборы.Лукашенко про парламентские выборы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент около часа отвечал на вопросы журналистов на избирательном участке. Многих интересовала тема нынешних выборов, и, в частности, известны ли президенту фамилии кандидатов, которые будут избраны в парламент. Лукашенко заявил: он не скрывает, что будет поддерживать некоторых кандидатов.

- Если мы будем поддерживать человека, так чтобы оппозиция не имела к нему существенных претензий, чтобы пальцем не показывали. А что у меня на столе лежат 110 депутатов, которых выберут, ну, слушайте, это смех. У нас в прошлом парламенте было несколько открытых, явных оппозиционеров, и несколько человек, которые думали иначе. Они не были в оппозиции, но они думали по-другому. Но это не значит, что мы будем навязывать вам своих кандидатов. Поэтому выкиньте из головы этих 110 депутатов. Может, власть и 150 поддержит инициативных, справедливых кандидатов. Мы будем избирать парламент такой, который будет работать в ваших интересах, если вы хотите сохранить главное - суверенитет и независимость.

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