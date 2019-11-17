Президент про перезахоронение Кастуся Калиновского: Не надо ворошить кости

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Александру Лукашенко задали вопрос про перезахоронение останков Кастуся Калиновского. Оно состоится в Вильнюсе 22 ноября.

- Я знаю роль Калиновского в истории, но не настолько, как вы знаете. Там было очень много нюансов. И я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику. Но он действовал на нашей территории, он был нашим человеком, он был человеком нашего государства. От этого никуда не денешься. Даже как историк я боюсь погружаться в эту проблему.

С тем, что Калиновского следовало бы вернуть в Беларусь, президент не согласен.

- Не надо. Кости ворошить не надо. Если меня похороните где-то здесь, не возите меня в другое место. Это моя житейская позиция. Не надо ворошить кости. Похоронили человека - пускай он спокойно там лежит.

Вопрос с останками Калиновского президент сравнил с обсуждением убийств в Куропатах.

- Это для некоторых такая же простая проблема, как проблема Куропат: вот там Сталин всех расстрелял. Придут коммунисты к власти завтра, они будут говорить, что там расстреливали другие, в том числе немцы, фашисты и так далее. Вы меня заставили окунуться в эту проблему, я достал все архивы, которые у нас есть. Отвечу однозначно: хватало и тех и других. И втягивать общество в эту дискуссию хватит - люди этого уже наелись. Поэтому я решил: это кладбище, где похоронены люди, невинно убиенные, не важно кем. Огородить, привести в порядок. Чтоб не выгуливали там собак. И чтобы достойно, кто туда хочет прийти, помянуть этих людей, могли помянуть. Если дождь будет - зашли в ресторан, против которого воюют, «Поедем поедим», зашли туда - и там рюмку выпили, помянули этого человека.