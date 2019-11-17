Александр Лукашенко про работу над новой редакцией главного закона страны: Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию

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После того как Александр Лукашенко опустил свой бюллетень в урну, журналисты спросили его, какие задачи он ставит перед парламентом, который избирает страна.

- Очень много проблем, задач. Мы построили независимое государство. Забота всех ветвей власти, всех властей в Беларуси - исполнительной, законодательной, судебной - сохранить государство. Для парламента важно это воплотить в законе, а закон - это правила жизни общества. Депутаты должны заниматься законотворчеством, чтобы законы были проще, доступнее, принимать новые законы. Жизнь идет, меняется, надо не отставать от этой жизни, регулировать ее законом. Это главная задача нашего парламента.

Также президент вспомнил про анонсированную конституционную реформу.

- Я обещал, что мы начнем над этим работать. И более того, я обещал, что это будет поручено сильным специалистам Конституционного суда. Я не буду вдаваться в подробности, но элементы новой Конституции мне представлены. Я посмотрел их и решил, что нам можно на основании многих предложений переходить к новому этапу. Мы, скорее всего, сформируем более широкую группу специалистов, которые попробуют уже написать Конституцию в таком сыром виде и представить президенту. А я уже, если сочту нужным, предоставлю обществу. И третий этап будет - обсуждение обществом.

Александр Лукашенко отметил, что попросил юристов подписывать, кто какие изменения предлагает, чтобы каждый нес персональную ответственность за документ.

- Меня это удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию. Берут раздел: он работает - не надо его трогать.

Конкретного срока, к которому новая Конституция должна быть готова, президент не ставит.

– Конституцию должны принимать люди наши, общество, и прежде всего вы, молодые люди, потому что вам жить с этой Конституцией. Сроки никакие я ставить не намерен. Будем работать спокойно. Это серьезный вопрос.