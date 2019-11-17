Кандидат Игорь Марзалюк за день до выборов получил официальное предупреждение

На агитационных материалах не было выходных данных

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Депутат предыдущего созыва парламента и кандидат в депутаты на текущих выборах в Палату представителей Игорь Марзалюк 16 ноября получил предупреждение. На него пожаловался его конкурент Александр Павлов.

Согласно сведениям Павлова, на встрече с избирателями 6 ноября в школе №35 в Минске и 7 ноября в гимнастическом зале «Багима» Марзалюк использовал агитационные материалы без выходных данных.

Это подтвердил директор школы, где выступал кандидат. С его слов, в актовом зале был размещен стенд с плакатом Марзалюка, не согласованным с окружной комиссией, пишет mspring.online.

Зампредседателя окружной комиссии Татьяна Гришанова согласилась, что это нарушение.

- Игорь Марзалюк избирается второй раз. Он прекрасно понимает, что и как он делает, - сказала она.