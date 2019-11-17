2019-11-17T16:10:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

После ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси

Туристы попали в больницу с серьезным отравлением
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В египетском отеле отравились белорусские туристы. Фото: иллюстрация, pixaby.comВ египетском отеле отравились белорусские туристы. Фото: иллюстрация, pixaby.com
Изменить размер текста:

О ЧП на египетском курорте сообщает Республиканский союз туриндустрии.

Семейная пара из Беларуси - муж и жена 56 и 54 лет - отдыхали в одном из отелей курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте. Это было еще в октябре. В отель супруги заселились 16 октября.

После ужина с блюдами из рыбы в отеле мужчине стало плохо. У него поднялась температура, турист почувствовал боль в животе, слабость, у него началась лихорадка, рвота. В местной больнице ему поставили диагноз «острый гастроэнтерит». Белорус умер в египетском госпитале 24 октября.

Недомогание почувствовала и его супруга. Она обратилась к врачам в Египте с такими же симптомами 23 октября. В Минск вернулась 25 октября, и ее госпитализировали в Городскую клиническую инфекционную больницу. Медикам не удалось спасти ей жизнь, 13 ноября женщина умерла.

В причинах смерти супружеской пары разбирается Следственный комитет. Назначены экспертизы.

Департамент по туризму Беларуси рекомендовал белорусам пока воздержаться от отдыха в отеле Sharm reef и предписал принять меры по сохранению здоровья тех белорусских туристов, которые сейчас там отдыхают.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%
В Бобруйске 35 наблюдателей от ОГП лишились аккредитаций
«Тренировался перед автошколой»: в Пуховичском районе разбился 27-летний водитель BMW
«Я за малину, потому что это самая вкусная ягода»: в Гродно организовали детские выборы
Явка на 14.00 на парламентских выборах в Беларуси составила 55,47%
Кандидат Игорь Марзалюк за день до выборов получил официальное предупреждение
Александр Лукашенко про работу над новой редакцией главного закона страны: Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию
Президент про перезахоронение Кастуся Калиновского: Не надо ворошить кости
Александр Лукашенко: Может, власть и 150 депутатов поддержит, а не 110
Александр Лукашенко о дате президентских выборов: Мне кажется, летом. Но только не весеннее обострение
Президент про переманивание врачей в Польшу: Сожалею, но ничего поделать не могу
Александр Лукашенко: Если Евросоюз не признает выборы, я буду расстроен их ангажированностью
Александр Лукашенко об отношениях с Россией и Западом: Если в России кто-то озабочен, что американцы нас захватили, - чепуха полная
Александр Лукашенко: Да плевать инвесторам, что тут в Беларуси будет с парламентом