После ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси

Изменить размер текста: A A

О ЧП на египетском курорте сообщает Республиканский союз туриндустрии.

Семейная пара из Беларуси - муж и жена 56 и 54 лет - отдыхали в одном из отелей курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте. Это было еще в октябре. В отель супруги заселились 16 октября.

После ужина с блюдами из рыбы в отеле мужчине стало плохо. У него поднялась температура, турист почувствовал боль в животе, слабость, у него началась лихорадка, рвота. В местной больнице ему поставили диагноз «острый гастроэнтерит». Белорус умер в египетском госпитале 24 октября.

Недомогание почувствовала и его супруга. Она обратилась к врачам в Египте с такими же симптомами 23 октября. В Минск вернулась 25 октября, и ее госпитализировали в Городскую клиническую инфекционную больницу. Медикам не удалось спасти ей жизнь, 13 ноября женщина умерла.

В причинах смерти супружеской пары разбирается Следственный комитет. Назначены экспертизы.

Департамент по туризму Беларуси рекомендовал белорусам пока воздержаться от отдыха в отеле Sharm reef и предписал принять меры по сохранению здоровья тех белорусских туристов, которые сейчас там отдыхают.