2019-11-17T16:30:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Явка на 14.00 на парламентских выборах в Беларуси составила 55,47%

Выборы можно считать состоявшимися в Могилевской и Гомельской областях
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В некоторых регионах выборы состоялись - пришло больше половины избирателей.В некоторых регионах выборы состоялись - пришло больше половины избирателей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проходит 17 ноября.

По состоянию на 14.00 явка составила 55,47%, передает ЦИК.

В лидерах - Могилевская область. Там на участки уже к обеду пришло 62,25% избирателей, выборы состоялись по всем округам.

Также состоялись выборы в Гомельской области. Там к 14 часам явка составила 60,09%.

- Мы можем с уверенностью говорить, что 30 депутатов у нас уже избрано, - заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире «Беларусь 1».

В Витебской области на участки пришло 62,25% избирателей.

Меньшую активность проявляют избиратели в Гродненской, Брестской областях и в Минске.

В Минской области явка составила 56,65%, в Гродненской - 56,27%, в Брестской - 52,09%. В Минске к обеду на избирательные участки пришло меньше половины избирателей - 44,57%.

Участки для голосования будут работать до 20.00.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%
В Бобруйске 35 наблюдателей от ОГП лишились аккредитаций
«Тренировался перед автошколой»: в Пуховичском районе разбился 27-летний водитель BMW
«Я за малину, потому что это самая вкусная ягода»: в Гродно организовали детские выборы
После ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси
Кандидат Игорь Марзалюк за день до выборов получил официальное предупреждение
Александр Лукашенко про работу над новой редакцией главного закона страны: Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию
Президент про перезахоронение Кастуся Калиновского: Не надо ворошить кости
Александр Лукашенко: Может, власть и 150 депутатов поддержит, а не 110
Александр Лукашенко о дате президентских выборов: Мне кажется, летом. Но только не весеннее обострение
Президент про переманивание врачей в Польшу: Сожалею, но ничего поделать не могу
Александр Лукашенко: Если Евросоюз не признает выборы, я буду расстроен их ангажированностью
Александр Лукашенко об отношениях с Россией и Западом: Если в России кто-то озабочен, что американцы нас захватили, - чепуха полная
Александр Лукашенко: Да плевать инвесторам, что тут в Беларуси будет с парламентом