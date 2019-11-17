Явка на 14.00 на парламентских выборах в Беларуси составила 55,47%

В некоторых регионах выборы состоялись - пришло больше половины избирателей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выборы можно считать состоявшимися в Могилевской и Гомельской областях

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Голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проходит 17 ноября.

По состоянию на 14.00 явка составила 55,47%, передает ЦИК.

В лидерах - Могилевская область. Там на участки уже к обеду пришло 62,25% избирателей, выборы состоялись по всем округам.

Также состоялись выборы в Гомельской области. Там к 14 часам явка составила 60,09%.

- Мы можем с уверенностью говорить, что 30 депутатов у нас уже избрано, - заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире «Беларусь 1».

В Витебской области на участки пришло 62,25% избирателей.

Меньшую активность проявляют избиратели в Гродненской, Брестской областях и в Минске.

В Минской области явка составила 56,65%, в Гродненской - 56,27%, в Брестской - 52,09%. В Минске к обеду на избирательные участки пришло меньше половины избирателей - 44,57%.

Участки для голосования будут работать до 20.00.