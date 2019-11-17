«Тренировался перед автошколой»: в Пуховичском районе разбился 27-летний водитель BMW

Не справился с управлением и врезался в столб

Изменить размер текста: A A

Авария произошла около 6 утра 17 ноября в агрогородке Голоцк Пуховичского района Минской области. Погиб 27-летний местный житель, водитель BMW.

Автомобиль под управлением молодого бесправника ехал по улице Центральной. Парень не справился с управлением, вылетел с дороги на обочину. Машина снесла забор, а потом остановилась, столкнувшись с опорой линии электропередачи.

Водитель погиб на месте. На месте происшествия работали медики, сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

- Авто приобрел недавно и собирался на нем потренировать навыки вождения, чтобы затем пойти учиться в автошколу. По предварительной информации, за рулем он был в нетрезвом виде. Взяты соответствующие анализы, - цитирует belta.by официального представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева.