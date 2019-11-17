«Я за малину, потому что это самая вкусная ягода»: в Гродно организовали детские выборы

Вместо фамилий кандидатов в детских бюллетенях были ягоды, фрукты и овощи

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В день выборов депутатов Палаты представителей 17 ноября на одном из избирательных участков в Гродно организовали и детские выборы. Сюжет об этом показали в эфире «Беларусь 1».

Дети выбирали не депутатов, а фрукты для детского питания. «Кандидатов» было пять: яблоко, груша, вишня, дыня, малина. В остальном на детских выборах было по-настоящему: бюллетени, опечатанные урны, кабинки для тайного голосования.

- Я за малину, потому что это самая вкусная ягода, - делится юный избиратель.

Участие в выборах принимали дети, которые пришли на участок вместе с родителями.

Детские выборы проходят в Гродно уже четвертый раз. Организует их областной институт развития образования, для того чтобы прививать детям политическую культуру.