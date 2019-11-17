2019-11-17T16:56:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я за малину, потому что это самая вкусная ягода»: в Гродно организовали детские выборы

Вместо фамилий кандидатов в детских бюллетенях были ягоды, фрукты и овощи
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Дети выбирали любимые фрукты. Фото: tvr.byДети выбирали любимые фрукты. Фото: tvr.by
Изменить размер текста:

В день выборов депутатов Палаты представителей 17 ноября на одном из избирательных участков в Гродно организовали и детские выборы. Сюжет об этом показали в эфире «Беларусь 1».

Дети выбирали не депутатов, а фрукты для детского питания. «Кандидатов» было пять: яблоко, груша, вишня, дыня, малина. В остальном на детских выборах было по-настоящему: бюллетени, опечатанные урны, кабинки для тайного голосования.

- Я за малину, потому что это самая вкусная ягода, - делится юный избиратель.

Участие в выборах принимали дети, которые пришли на участок вместе с родителями.

Детские выборы проходят в Гродно уже четвертый раз. Организует их областной институт развития образования, для того чтобы прививать детям политическую культуру.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%
В Бобруйске 35 наблюдателей от ОГП лишились аккредитаций
«Тренировался перед автошколой»: в Пуховичском районе разбился 27-летний водитель BMW
Явка на 14.00 на парламентских выборах в Беларуси составила 55,47%
После ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси
Кандидат Игорь Марзалюк за день до выборов получил официальное предупреждение
Александр Лукашенко про работу над новой редакцией главного закона страны: Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию
Президент про перезахоронение Кастуся Калиновского: Не надо ворошить кости
Александр Лукашенко: Может, власть и 150 депутатов поддержит, а не 110
Александр Лукашенко о дате президентских выборов: Мне кажется, летом. Но только не весеннее обострение
Президент про переманивание врачей в Польшу: Сожалею, но ничего поделать не могу
Александр Лукашенко: Если Евросоюз не признает выборы, я буду расстроен их ангажированностью
Александр Лукашенко об отношениях с Россией и Западом: Если в России кто-то озабочен, что американцы нас захватили, - чепуха полная
Александр Лукашенко: Да плевать инвесторам, что тут в Беларуси будет с парламентом