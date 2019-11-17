Таможенники раскрыли схему поставки б/у автомобильных шин в Беларусь

Изъяты товар на 80 тысяч белорусских рублей, более 65 тысяч евро и золотые слитки

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Согласно материалам Брестской таможни, серую схему организовал ипэшник из Пинска. Через границу контрабандным способом перемещались крупные партии бывших в употреблении шин. Они относятся к категории опасных отходов и ограничены к ввозу на территорию ЕврАзЭС.

В преступлении подозревается 51-летний пинчанин. По предварительной информации, он с июня по ноябрь 2019 организовал ввоз в Беларусь б/у шин из Германии и Польши.

Мужчина 1968 года рождения с июня по ноябрь 2019 года организовал незаконный ввоз бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии. Шины перемещались через белорусско-польскую границу под видом колес на грузовых автомобилях.

– А уже на территории Беларуси, России и Казахстана шины снимались и, соответственно, продавались, - комментируют в Брестской таможне.

Шины продавались в Беларуси, России и Казахстане. Фото: Брестская таможня

Контрабандные шины - их изъяли более 2 тысяч - оценили в 80 тысяч белорусских рублей. Кроме этого изъяты 65 тысяч евро и золотые слитки.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 за контрабанду. В деле два подозреваемых - пинчанин и его подельник, тоже уроженец Брестской области.