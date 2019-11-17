Заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов рассказал, почему в Бобруйске 35 наблюдателей от ОГП лишились аккредитаций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Сообщения о том, что в Бобруйске массово лишают аккредитаций независимых наблюдателей от Объединенной гражданской партии, начали появляться в соцсетях. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов:

- В процессе подготовки выборов мы неоднократно обращали внимание на необходимость строгого соблюдения законодательства. Это касалось различных аспектов избирательной кампании: то ли формирования инициативных групп, то ли регистрации в качестве кандидата. Порой такие на первый взгляд незначительные вопросы очень серьезно влияют на реализацию норм на практике.

Он пояснил, что, когда партия направляет своих наблюдателей, составляется протокол, который должен быть подписан председателем и секретарем комиссии.

- В данной ситуации все делалось наспех: фамилия секретаря стоит одна, а подпись другого человека. В итоге аккредитации в качестве наблюдателей лишились 35 человек.