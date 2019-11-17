2019-11-17T18:23:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%

Больше всего избирателей пришло на участки в Могилевской области, меньше всего - в Минске
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%.Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- По данным на 16 часов, явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси - 63,73%, - рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Лучше всего голосуют в Могилевской области - там явка составила 70,32%. В Брестской области проголосовали 61,82% избирателей, в Витебской - 69,22%, в Гомельской - 68,23%, в Гродненской - 64,77%. В Минской области на участки пришло 65,06% избирателей. В Минске явка составляет 51,77%.

Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись во всех округах Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской областей.

- Можно сказать, что более 50% депутатов Палаты представителей уже избраны, - сказала она.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бобруйске 35 наблюдателей от ОГП лишились аккредитаций
«Тренировался перед автошколой»: в Пуховичском районе разбился 27-летний водитель BMW
«Я за малину, потому что это самая вкусная ягода»: в Гродно организовали детские выборы
Явка на 14.00 на парламентских выборах в Беларуси составила 55,47%
После ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси
Кандидат Игорь Марзалюк за день до выборов получил официальное предупреждение
Александр Лукашенко про работу над новой редакцией главного закона страны: Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию
Президент про перезахоронение Кастуся Калиновского: Не надо ворошить кости
Александр Лукашенко: Может, власть и 150 депутатов поддержит, а не 110
Александр Лукашенко о дате президентских выборов: Мне кажется, летом. Но только не весеннее обострение
Президент про переманивание врачей в Польшу: Сожалею, но ничего поделать не могу
Александр Лукашенко: Если Евросоюз не признает выборы, я буду расстроен их ангажированностью
Александр Лукашенко об отношениях с Россией и Западом: Если в России кто-то озабочен, что американцы нас захватили, - чепуха полная
Александр Лукашенко: Да плевать инвесторам, что тут в Беларуси будет с парламентом