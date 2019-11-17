Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего избирателей пришло на участки в Могилевской области, меньше всего - в Минске

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- По данным на 16 часов, явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси - 63,73%, - рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Лучше всего голосуют в Могилевской области - там явка составила 70,32%. В Брестской области проголосовали 61,82% избирателей, в Витебской - 69,22%, в Гомельской - 68,23%, в Гродненской - 64,77%. В Минской области на участки пришло 65,06% избирателей. В Минске явка составляет 51,77%.

Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись во всех округах Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской областей.

- Можно сказать, что более 50% депутатов Палаты представителей уже избраны, - сказала она.