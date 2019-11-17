2019-11-17T19:46:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составляет 70%

Выборы состоялись по 109 из 110 округов страны
Григорий ГРИБОВ
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Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составляет 70%.Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составляет 70%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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17 ноября в Беларуси проходят выборы в Палату представителей Национального собрания. Центризбирком озвучил явку по состоянию на 18.00. Она составила 70,72%.

- Выборы в Беларуси уже состоялись по 109 избирательным округам. Только один, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50, - рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Уже известно, что по городу на 18.00 проголосовало 58,76% избирателей. Это значит, что во всех округах столицы выборы состоялись. Закрытые участки - больницы, воинские части - закончили свою работу в 17.00.

По явке лидирует Могилевская область - там проголосовало 77,64% избирателей.

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