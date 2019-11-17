В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

По данным на 18:00 в них участвовали 70,72% избирателей

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Участки для голосования закрылись в 20:00. Теперь избирательные комиссии на местах занимаются подсчетом голосов.

По данным ЦИК, в выборах по информации на 18:00 участвовало 70,72% избирателей. Это не окончательное число: данных о явке на момент закрытия участков пока нет. Выборы можно считать состоявшимися во всех 110 округах.

На прошлых выборах в Палату представителей в 2016 году проголосовали 74,32% граждан, обладающих избирательным правом.

Данные по итогам голосования за рубежом ЦИК обнародует 18 ноября в течение дня, после того, как всю информацию передаст МИД.