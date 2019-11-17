КП Беларусь
«Ехал на выборы»: водитель просит ЦИК отменить штраф за неправильную парковку
Лидия Ермошина рассказала. какие жалобы попадают в ЦИК
Парламентские выборы прошли спокойно, но не без жалоб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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По словам председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, парламентская избирательная кампания в Беларуси в целом прошла спокойно.
Также она рассказала о жалобах, которые поступают в ЦИК. Среди них есть и курьезные.
Например, одно из обращений касалось штрафа за неправильную парковку. Его инспекторы ГАИ выписали молодому минчанину за то, что он оставил машину в неположенном месте.
- Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы, - рассказывает Лидия Ермошина.
К тому же, парень в этот день собирался голосовать впервые в жизни.
Как ЦИК поступит с этой жалобой, Лидия Ермошина не уточнила.