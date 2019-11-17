2019-11-17T21:15:33+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ехал на выборы»: водитель просит ЦИК отменить штраф за неправильную парковку

Лидия Ермошина рассказала. какие жалобы попадают в ЦИК
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Парламентские выборы прошли спокойно, но не без жалоб.Парламентские выборы прошли спокойно, но не без жалоб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

По словам председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, парламентская избирательная кампания в Беларуси в целом прошла спокойно.

Также она рассказала о жалобах, которые поступают в ЦИК. Среди них есть и курьезные.

Например, одно из обращений касалось штрафа за неправильную парковку. Его инспекторы ГАИ выписали молодому минчанину за то, что он оставил машину в неположенном месте.

- Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы, - рассказывает Лидия Ермошина.

К тому же, парень в этот день собирался голосовать впервые в жизни.

Как ЦИК поступит с этой жалобой, Лидия Ермошина не уточнила.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Парламентские выборы в Беларуси состоялись по всем округам
В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах
Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составляет 70%
Таможенники раскрыли схему поставки б/у автомобильных шин в Беларусь
Явка избирателей на парламентских выборах уже превысила 60%
В Бобруйске 35 наблюдателей от ОГП лишились аккредитаций
«Тренировался перед автошколой»: в Пуховичском районе разбился 27-летний водитель BMW
«Я за малину, потому что это самая вкусная ягода»: в Гродно организовали детские выборы
Явка на 14.00 на парламентских выборах в Беларуси составила 55,47%
После ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси
Кандидат Игорь Марзалюк за день до выборов получил официальное предупреждение
Александр Лукашенко про работу над новой редакцией главного закона страны: Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию
Президент про перезахоронение Кастуся Калиновского: Не надо ворошить кости
Александр Лукашенко: Может, власть и 150 депутатов поддержит, а не 110
Александр Лукашенко о дате президентских выборов: Мне кажется, летом. Но только не весеннее обострение
Президент про переманивание врачей в Польшу: Сожалею, но ничего поделать не могу
Александр Лукашенко: Если Евросоюз не признает выборы, я буду расстроен их ангажированностью
Александр Лукашенко об отношениях с Россией и Западом: Если в России кто-то озабочен, что американцы нас захватили, - чепуха полная
Александр Лукашенко: Да плевать инвесторам, что тут в Беларуси будет с парламентом