«Ехал на выборы»: водитель просит ЦИК отменить штраф за неправильную парковку

Парламентские выборы прошли спокойно, но не без жалоб. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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По словам председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, парламентская избирательная кампания в Беларуси в целом прошла спокойно.

Также она рассказала о жалобах, которые поступают в ЦИК. Среди них есть и курьезные.

Например, одно из обращений касалось штрафа за неправильную парковку. Его инспекторы ГАИ выписали молодому минчанину за то, что он оставил машину в неположенном месте.

- Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы, - рассказывает Лидия Ермошина.

К тому же, парень в этот день собирался голосовать впервые в жизни.

Как ЦИК поступит с этой жалобой, Лидия Ермошина не уточнила.