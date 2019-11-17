Парламентские выборы в Беларуси состоялись по всем округам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участки для голосования уже закрылись, сейчас ведется подсчет голосов

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- Все избирательные округа отчитались о том, что выборы состоялись, - рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Также она рассказала об обращениях от граждан.

- Всего за 17 ноября поступило 25 письменных обращений и 52 устных, - рассказала Ермошина. Половина из них касалась того, куда сходить проголосовать. На одном участке мужчину не пустили на участок для голосования детской коляской. Сослались на внутренне правило колледжа, где был расположен участок. Мы извинились перед гражданином. Это неправильная ситуация, конечно, граждане имею право приходить с колясками.

Участки для голосования уже закрылись, сейчас ведется подсчет голосов. В следующий раз данные по выборам обещают озвучить в час ночи.