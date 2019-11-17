«Какая разница президенту, будет там три-четыре ну вообще оголтелых оппозиционера или нет». Лукашено рассказал, кого поддерживает власть

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Александр Лукашенко поделился размышлениями по поводу 110 депутатов, которые должны занять кресла в новом парламенте.

– Власть будет поддерживать депутатов. Приведу один пример: Геннадий Давыдько (экс-директор Купаловского театра и Белтелерадиокомпании, - Ред.). Я лично его поддерживаю. Почему? Он пришел даже из оппозиции - беларускамоўны, вельмi свядомы чалавек, таленавiты чалавек.

Пришли депутаты в парламент. Мне же надо будет организовать работу – 14 комиссий. И я думаю: вот если бы Давыдько поддержали, он бы мог возглавить комиссию по массовой информации. Что в этом плохого? Вы хотите на беларускай мове з iм размаўляць? Он будет на беларускай мове размаўляць вельмi цудоўна. Он такой вроде мягкий человек. Это мое мнение сейчас: почему его не поддержать? Ну я же не говорю кому-то: слушайте, вы идите и за него голосуйте, делайте все, чтобы он победил. Я знаю, что он и так выиграет выборы. Почему не поддержать такого человека?

И людей, которых бы я хотел видеть или которых власть поддерживает, мы же их не берем - того, кого вы не поддержите. Наоборот. Я говорю, если мы будем поддерживать человека, так, чтобы оппозиция к нему не имела существенных претензий. Чтоб пальцем не показали.

Президент признался, что и так сказал слишком много.

– Я уже вам сказал больше, чем должен был говорить. А что у меня на столе уже лежат 110 депутатов, которых изберут - ну, это смех. У нас в прошлом парламенте было несколько открытых, явных оппозиционеров. И несколько, которые думали иначе, чем я. Они не были в оппозиции, но они думали по-другому. Вы что, хотите сказать, что они были в списке 110 в этом парламенте, который действует? Нет.

Да, мы поддерживаем некоторых людей. И на местах люди выдвигают и поддерживают. Но это не значит, что мы будем навязывать эти кандидатуры. Чтобы вы мне абсолютно поверили, послушайте: парламент у нас, в нашей стране, в нашей системе власти не является Верховным Советом. Ну какая разница президенту, будет там три-четыре ну вообще оголтелых оппозиционера или нет. Ну какая разница? Они же не будут определять политику парламента и тем более страны. Не будут.

Конечно мне не хотелось, чтобы там разные шум и гадость были. Поэтому выкиньте вы из головы, что вот 110 человек власть поддерживает. Может и 150. В наших списках их гораздо больше - на всякий случай. А вдруг этого не изберут - так другого изберут. Ну не такие уже наивные во власти люди. Ну что вы на самом деле.

Да будем мы избирать парламент такой, который будет работать в ваших интересах, если вы хотите сохранить главное: суверенитет и независимость нашей страны. Если вы хотите, чтобы этот клочок земли оставался всегда нашим. Яне хочу, чтобы по этой земле мои и твои дети ходили, как чужие. Как это было всегда в нашей истории.