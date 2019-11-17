Парламентские выборы в Беларуси: явка составила 77,2%

Парламентские выборы в Беларуси состоялись по всем округам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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- Предварительная явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22%, - сообщает Центризбирком Беларуси.

Напомним, 17 ноября в Беларуси проходят парламентские выборы. На 110 депутатский кресел претендует 513 кандидатов. Участки для голосования закрылись в 20:00. В избирательных участках голоса уже подсчитаны, данные стекаются в ЦИК. Окончательные итоги огласят 18 ноября