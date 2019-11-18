2019-11-18T11:10:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина погиб на пожаре в Дрогичинском районе

ЧП произошло в деревне Корсунь около 9 вечера в воскресенье, 17 ноября
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ЧП произошло в деревне Корсунь около 9 вечера в воскресенье, 17 ноября. Фото носит иллюстративный характер.ЧП произошло в деревне Корсунь около 9 вечера в воскресенье, 17 ноября. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Пожар начался в частном доме на улице Ленина. Как оказалось, здание было нежилое, а 65-летний мужчина проживал там временно. Как он там оказался и по какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Пока также неизвестно, кому принадлежит дом. Огонь повредил кровлю, стены, перекрытия, сообщает пресс-служба МЧС.

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