КП Беларусь
Мужчина погиб на пожаре в Дрогичинском районе
ЧП произошло в деревне Корсунь около 9 вечера в воскресенье, 17 ноября
ЧП произошло в деревне Корсунь около 9 вечера в воскресенье, 17 ноября. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Пожар начался в частном доме на улице Ленина. Как оказалось, здание было нежилое, а 65-летний мужчина проживал там временно. Как он там оказался и по какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Пока также неизвестно, кому принадлежит дом. Огонь повредил кровлю, стены, перекрытия, сообщает пресс-служба МЧС.