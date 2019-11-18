Мужчина погиб на пожаре в Дрогичинском районе

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Пожар начался в частном доме на улице Ленина. Как оказалось, здание было нежилое, а 65-летний мужчина проживал там временно. Как он там оказался и по какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Пока также неизвестно, кому принадлежит дом. Огонь повредил кровлю, стены, перекрытия, сообщает пресс-служба МЧС.