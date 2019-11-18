2019-11-18T10:57:41+03:00
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Посмотрите, какие милашки! В Бельгии родились панды-двойняшки

Редким медвежатам дали клички Баомэй и Баоди [фото]
Эвика ОТТО
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Редким медвежатам дали клички Баомэй и Баоди. Фото: russian.news.cnРедким медвежатам дали клички Баомэй и Баоди. Фото: russian.news.cn
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Двойняшки родились чуть больше трех месяцах назад в зоопарке «Пайри Дайза» в городе Брюглетте. Все это время детеныши уязвимого вида - большой панды - были спрятаны от посторонних глаз. На днях медвежат показали публике и дали им клички: мальчика назвали Баомэй, а девочку - Баоди, сообщает russian.news.cn.

Большая панда до 2016 года считалась исчезающим видом, сейчас статус сменился на уязвимый вид. До начала 80-х панд правительство КНР дарило в дипломатических целях. Сейчас же бамбукового медведя можно взять только в аренду на 10 лет. Стоимость аренды - 1 млн долларов США в год. При этом все рожденные медвежата считаются собственностью КНР. К слову, до 2000 года панды в зоопарках не размножались.

Двойняшки родились чуть больше трех месяцах назад в зоопарке «Пайри Дайза» в городе Брюглетте. Фото: russian.news.cn

Двойняшки родились чуть больше трех месяцах назад в зоопарке «Пайри Дайза» в городе Брюглетте. Фото: russian.news.cn

Посмотрите, какие милашки! В Бельгии родились панды-двойняшки. Фото: russian.news.cn

Посмотрите, какие милашки! В Бельгии родились панды-двойняшки. Фото: russian.news.cn

Большая панда до 2016 года считалась исчезающим видом, сейчас статус сменился на уязвимый вид. Фото: russian.news.cn

Большая панда до 2016 года считалась исчезающим видом, сейчас статус сменился на уязвимый вид. Фото: russian.news.cn

Бамбукового медведя можно взять только в аренду на 10 лет. Стоимость аренды – 1 млн долларов США в год. Фото: russian.news.cn

Бамбукового медведя можно взять только в аренду на 10 лет. Стоимость аренды – 1 млн долларов США в год. Фото: russian.news.cn

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