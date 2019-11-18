Белорусские военные проведут инспекцию в военной части Польши

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Белорусские военные проинспектируют один из районов Польши, а также посетят военную часть страны-соседки. Мероприятие проведут в рамках Двусторонней договоренности о наборе дополнительных к Венскому документу мер по укреплению доверия и безопасности, принятых Республикой Беларусь и Республикой Польша.

- Цель инспекции - подтверждение отсутствия в указанном районе страны-соседки военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В ходе посещения воинской части будет оценена информация в отношении ее личного состава, основных систем вооружения и военной техники, предоставленная Республикой Польша государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, - сообщает Минобороны Беларуси.