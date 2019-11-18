2019-11-18T12:41:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Зима придет к выходным: до -4 мороза днем, ясно, но ветрено

К концу недели столбик термометра опустится ниже нуля по всей Беларуси, кроме Бреста
Эвика ОТТО
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К концу недели столбик термометра опуститься ниже нуля по всей Беларуси.К концу недели столбик термометра опуститься ниже нуля по всей Беларуси.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Гомеле, Витебске и Могилеве похолодает уже в четверг вечером, 21 ноября. Прохладнее всего ночью будет в Могилеве – от -2 до -4 градусов. В пятницу, 22 ноября, в Могилеве ожидается от 0 до -2, ясно, без осадков. Днем ожидается юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В Витебске и Гомеле синоптики обещают безветренную и преимущественно ясную погоду. В пятницу днем, 22 ноября, в обоих регионах столбик термометра опустится до -2 градусов. В субботу, 23 ноября, от -1 до -3 градусов. Ночью ожидаются заморозки до -7 градусов мороза.

В Минске столбик термометра опустится только в пятницу, 22 ноября. Ожидается от 0 до -2 градусов, ночью до -4. Порывы ветра прогнозируются от 12 до 14 метров в секунду. В субботу, 23 ноября, сохранится ветреная погода, температура: от -1 до -3, без осадков.

В Гродно зима придет в субботу, 23 ноября. Столбик термометра опустится до -2, будет ясно, но ожидаются порывы ветра от 11 до 14 метров в секунду. А вот в Брест зима пока не спешит: в городе похолодает, но минуса не будет. 22 и 23 ноября ожидается от +2 до +4, без осадков, переменная облачность, порывы ветра до 14 метров в секунду.

Подготовлено по материалам pogoda.by.

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