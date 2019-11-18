2019-11-18T13:53:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Шенген за 35 евро. Евросоюз утвердил решение о визовом соглашении с Беларусью

Решение Совет Евросоюза принят еще 14 ноября, но сообщил хорошую для белорусов новость только сегодня, 18 ноября
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Шенген виза за 35 евро. Евросоюз утвердил решение о визовом соглашении с Беларусью.Шенген виза за 35 евро. Евросоюз утвердил решение о визовом соглашении с Беларусью.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Постановление Совета Евросоюза опубликовано в Официальном журнале Европейского союза. Согласно документу шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро. При это срок действия будет удлинен, а выдача сократится до 10 дней. Однако по-прежнему неизвестна точная дата нововведения. Возможно, это произойдет до 2 февраля 2020 года, когда шенген подорожает до 80 евро.

Напомним, что в сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Ервосоюзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон, пишет belta.by.

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