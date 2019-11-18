Осенний призыв: служить пойдут 12 тысяч белорусов

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18 ноября в войска направлены около полутора тысяч призывников. Четыреста парней из них призваны военным комиссариатом Минска и Минской области. Они пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, учебных воинских частей.

Всего же на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 12 тысяч призывников.

Этой осенью на призывную комиссию вызывали 70 тысяч парней. По 52 тысяч уже принято решение. Отсрочку получили более 23 тысяч молодых людей (84% из них - из-за получения образования). Кроме того, предоставлены отсрочки гражданам по состоянию здоровья, для прохождения интернатуры, по семейному положению и на основании Указа президента РБ. Военную присягу новобранцы примут 14 декабря 2019 года, сообщила официальный представитель Минобороны РБ Наталья Гаврусик.