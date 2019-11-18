2019-11-18T15:08:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские рэперы внезапно выступают против венерических заболеваний, но не называют их вслух - боятся напугать людей

Акция пройдет в шести городах страны и завершится танцевальным марафоном
Наталья ПАРТОЛИНА
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Рэперы появляются внезапно, импровизируют на тему серьезных отношений и исчезают - так они борются с венерическими заболеваниями. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.Рэперы появляются внезапно, импровизируют на тему серьезных отношений и исчезают - так они борются с венерическими заболеваниями. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
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В одном из торговых центров Витебска прошел необычный концерт - рэперы Дмитрий Бурдыко и Ольга Технева агитировали зрителей за серьезные отношения. Это часть социального флеш-фристайла, организованного лабораторией "ИНВИТРО". Рэп-исполнители появляются в людных местах внезапно и начинают импровизировать. В действо вовлекают и зрителей. Те задают темы для экспромтов. Выступление длится недолго и заканчивается так же внезапно, как и начинается. Цель акции - привлечь внимание молодежи к опасности заболеваний, передающихся половым путем. Фристайл - способ поговорить об этом на языке, понятном молодым.

Зажигали ребята от души. Правда, собственно о венерических заболеваниях ни слова не сказали - только о необходимости следить за своим здоровьем и строить серьезные отношения с партнером.

- Названия инфекций звучат грубовато, мы не хотели пугать людей этими страшными словами, - объясняет Дмитрий.

Рэперы против венерических заболеваний выступили уже в Борисове и Витебске. На очереди еще четыре города. В финале акции в Минске пройдет танцевальный марафон, в котором победит та пара, которая дольше продержится на танцполе.

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