Миссия БДИПЧ ОБСЕ: «Выборы прошли спокойно, но не соответствовали демократическим стандартам»

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- Вчерашние парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов, - заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт 18 ноября на пресс-конференции в Минске, сообщает БелаПАН.

По ее словам, основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов.

– Мы отметили, что большое число кандидатов подали заявки на участие в выборах, но их участие ограничили. Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены и основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляются, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность. Наблюдатели ОБСЕ пришли к выводу, что законодательная база Беларуси не гарантирует демократические выборы, - заявила Седерфельт.

Спикер отметила, что предыдущие рекомендации комиссии БДИПЧ ОБСЕ по изменению избирательного законодательства остаются в силе.

– Они связаны с ограниченными составами комиссий, правами кандидатов и прозрачностью при процедуре подсчета голосов. Вчера мы стали свидетелями печального результата. Мы наблюдали серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса , — высказалась Маргарет Седерфельт.